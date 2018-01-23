Готівковий курс валют 23 січня: євро і долар далі повільно ростуть

Курс гривні щодо євро та долара 23 січня на готівковому ринку впав на декілька копійок. Європейська та американська валюти ростуть вже не такими шаленими темпами, але й дешевіти не збираються.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували на 5 копійок дорожче, ніж у понеділок – по 34,96 грн. Продавали європейську валюту по 35,51 грн, а це на 4 копійки дорожче, ніж напередодні.

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Долар 23 січня на готівковому ринку купували по 28,67 грн (так само, як у понеділок), а продавали по 28,93 грн (+1 копійка).

За курсом валют від НБУ 23 січня долар коштував 28,87 гривні – на 3 копійки дорожче, ніж у понеділок. Курс євро не змінився – 35,34 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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