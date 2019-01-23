Готівковий курс валют 23 січня: гривня продовжує дорожчати на ринку

Курс гривні щодо євро та долара 23 січня на готівковому ринку продовжив зростати. Ця тенденція простежується з 11 січня – за цей час долар втратив близько 40, а євро – близько 70 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували у середу по 31,39 гривні (на 6 копійок дешевше, аніж день тому), а продавали – по 31,85 гривні (-2 копійки).

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Долар також дешевшає – купували його по 27,66 гривні (-7 копійок), а продавали – по 27,93 гривні (-5 копійок).

За курсом валют від НБУ 23 січня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 27,89 грн. Євро втратив у ціні 8 копійок і опустився до позначки 31,67 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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