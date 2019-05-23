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      Готівковий курс валют 23 травня: долар подорожчав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 23.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 23 травня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 23 травня на готівковому ринку впав. Американська валюта подорожчала суттєвіше, ніж євро.

      Долар купували по 26,17 грн (на 6 копійок дорожче, ніж у середу), а продавали по 26,42 грн (+6 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,12 грн (+3 копійки), а продавали по 29,52 грн (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 23 травня долар подорожчав одразу на 19 копійок і коштував 26,30 грн. Євро також додав у ціні, аж 24 копійки, і коштував 29,38 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня
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