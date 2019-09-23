19:55
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Готівковий курс валют 23 вересня: гривня продовжує відчутно дорожчати

      109 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 23.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 23 вересня в Україні / Фото пресслужби НБУ // flickr

      Курс гривні щодо долара та євро 23 вересня на готівковому ринку продовжив суттєво укріплюватись. Зокрема, європейська валюта опустилась нижче позначки 27 гривень – в понеділок її продавали по 26,96 гривні.

      Долар у понеділок купували по 24,20 грн (-14 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали по 24,46 грн (-17 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про зменшення тиску на бізнес: що зміниться

      Євро купували за 26,53 грн (на 27 копійок дешевше, ніж у четвер), а продавали по 26,96 грн (-28 копійок).

      За курсом валют від НБУ 23 вересня долар подешевшав на 18 копійок і коштував 24,43 грн. Євро подешевшав на 30 копійок і коштував 26,94 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Прожитковий мінімум: на що впливає та чому за ці гроші неможливо вижити

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
      сьогодні
      22022
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      сьогодні , 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 628
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1423
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 4568
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 1239
      Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      сьогодні , 15:21 Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      Ірина Юрковська 2452
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук