Готівковий курс валют 23 вересня: гривня продовжує відчутно дорожчати

Курс гривні щодо долара та євро 23 вересня на готівковому ринку продовжив суттєво укріплюватись. Зокрема, європейська валюта опустилась нижче позначки 27 гривень – в понеділок її продавали по 26,96 гривні.

Долар у понеділок купували по 24,20 грн (-14 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали по 24,46 грн (-17 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро купували за 26,53 грн (на 27 копійок дешевше, ніж у четвер), а продавали по 26,96 грн (-28 копійок).

За курсом валют від НБУ 23 вересня долар подешевшав на 18 копійок і коштував 24,43 грн. Євро подешевшав на 30 копійок і коштував 26,94 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу