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      Готівковий курс валют 23 грудня: євро стрімко дешевшає

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      Готівковий курс валют 23 грудня в Україні / stockvault.net

      Курс гривні щодо євро та долара 23 грудня на готівковому ринку зміцнився ще більше. Євро втратив майже 20 копійок.

      Долар у понеділок купували за 23,02 гривні (на 9 копійок дешевше, аніж у п'ятницю), а продавали по 23,29 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували за 25,44 гривні (аж на 19 копійок дешевше порівняно з п'ятницею), а продавали по 25,85 гривні (-16 копійок). 

      За курсом валют від НБУ 23 грудня долар подешевшав на 8 копійок – до 23,29 гривні. Євро також втратив у ціні, щоправда аж 13 копійок, і коштував 25,85 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Українцям знизять податки на доходи: деталі

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
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