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Готівковий курс валют 24 січня: долар неочікувано почав дешевшати

20:04, сьогодні 110 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 24 січня в Україні
Готівковий курс валют 24 січня в Україні / bloomberg.com

Курс гривні щодо євро 24 січня на готівковому ринку продовжив зростати, натомість щодо долара українська валюта вперше за довший час почала дешевшати.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували на 8 копійок дорожче, аніж у вівторок – по 35,04 гривні, а продавали – по 35,63 гривні (+12 копійок).

Читайте також: Курс долара в Україні: нардеп прогнозує ще більше падіння гривні до кінця січня

Долар натомість подешевшав на 4 копійки – купували його по 28,62 гривні, а продавали – по 28,89 гривні.

За курсом валют від НБУ 24 січня долар коштував 28,86 гривні – на 1 копійку дешевше, ніж у вівторок. А євро навпаки подорожчав на 1 копійку і коштував 35,35 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Курси валют Валюта євро Долар Гривня
Джерело: 24 Канал
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