Готівковий курс валют 24 січня: долар неочікувано почав дешевшати
Курс гривні щодо євро 24 січня на готівковому ринку продовжив зростати, натомість щодо долара українська валюта вперше за довший час почала дешевшати.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Євро у середу купували на 8 копійок дорожче, аніж у вівторок – по 35,04 гривні, а продавали – по 35,63 гривні (+12 копійок).
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Долар натомість подешевшав на 4 копійки – купували його по 28,62 гривні, а продавали – по 28,89 гривні.
За курсом валют від НБУ 24 січня долар коштував 28,86 гривні – на 1 копійку дешевше, ніж у вівторок. А євро навпаки подорожчав на 1 копійку і коштував 35,35 гривні.
Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.
Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.
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