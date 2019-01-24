20:21
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Готівковий курс валют 24 січня: долар і євро майже не змінились

      32 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 24.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 24 січня в Україні / aif.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 24 січня на готівковому ринку зміцнився на кілька копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,36 грн (на 3 копійки дешевше, ніж у середу), а продавали по 31,82 грн (-3 копійки).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,66 грн (так само, як напередодні), а продавали по 27,91 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 24 січня долар подешевшав на 19 копійок і коштував 27,70 грн. Євро втратив у ціні 18 копійок і опустився до позначки 31,49 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: В Україні суттєво поменшало отримувачів субсидій

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      сьогодні , 20:02 Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти
      Інна Жолобович 356
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 19:44 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 5090
      Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      сьогодні , 19:00 Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом
      490
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      сьогодні , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцію
      Віталій Шабунін 864
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сьогодні , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6553
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук