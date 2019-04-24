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      Готівковий курс валют 24 квітня: гривня продовжує суттєво дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 24.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 24 квітня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 24 квітня на готівковому ринку продовжив укріплятись – востаннє так дорого українська валюта коштувала понад місяць тому, 12 березня.

      Євро подешевшав одразу на 16 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його в середу по 29,74 гривні, а продавали – по 30,20 гривні.

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      Долар 24 квітня також подешевшав – купували його по 26,58 гривні (-7 копійок у порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 26,86 гривні (-8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 23 квітня долар подешевшав на 8 копійок і коштував 26,69 грн. Євро також втратив у ціні 11 копійок і опустився до позначки 30,01 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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