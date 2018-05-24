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Готівковий курс валют 24 травня: євро продовжує падати, долар росте

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Готівковий курс валют 24 травня в Україні
Готівковий курс валют 24 травня в Україні / tyachivnews.in.ua

Курс гривні щодо євро 24 травня на готівковому ринку продовжив зміцнюватися. Європейська валюта без упину падає два тижні поспіль. А от долар несуттєво подорожчав.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 30,36 грн (на 7 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 30,87 грн (-8 копійок).

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А от долар зріс на 1 копійку: 24 травня його купували по 25,88 грн, а продавали по 26,12 грн.

За курсом валют від НБУ 24 травня долар подорожчав на 1 копійку і коштував 26,08 грн. Євро ж втратив у ціні 21 копійку і коштував 30,53 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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