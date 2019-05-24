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      Готівковий курс валют 24 травня: євро суттєво подорожчав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 24.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 24 травня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 24 травня на готівковому ринку продовжив знижуватись, причому європейська валюта суттєво додала у ціні – курс купівлі євро зріс на 12 , а курс продажу – на 15 копійок.

      Долар у п'ятницю купували по 26,23 гривні – на 6 копійок дорожче, аніж день тому, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту 24 травня по 26,50 гривні – на 8 копійок дорожче, аніж у четвер

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро також подорожчав – купували його по 29,24 гривні (+12 копійок), а продавали – по 29,67 гривні (+15 копійок).

      За курсом валют від НБУ 24 травня долар подорожчав лише на 3 копійки і коштував 26,33 грн. Євро навпаки втратив у ціні 5 копійок і коштував 29,33 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Дострокові вибори і економіка: чого чекати українцям

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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