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      Готівковий курс валют 24 грудня: долар і євро стрімко падають

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      Готівковий курс валют 24 грудня в Україні / morguefile.com

      Курс гривні щодо євро та долара 24 грудня на готівковому ринку знову суттєво зміцнився. Іноземна валюта втратила понад 10 копійок.

      Долар у вівторок купували за 22,90 гривні (на 12 копійок дешевше, аніж у понеділок), а продавали по 23,22 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували за 25,29 гривні (аж на 15 копійок дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 25,75 гривні (-10 копійок). 

      За курсом валют від НБУ 24 грудня долар подешевшав на 1 копійок – до 23,28 гривні. Євро втратив у ціні 7 копійок і коштував 25,78 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Який курс долара буде в січні 2020 року: відповідь експерта

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Гривня Долар Євро
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