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Готівковий курс валют 25 січня: долар дешевшає другий день поспіль

19:51, сьогодні 148 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 25 січня в Україні
Готівковий курс валют 25 січня в Україні / euroexchangeratenews.co.uk

Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 25 січня, як і напередодні, рухався в різні сторони – європейська валюта знову подорожчала, а от "зелений" другий день поспіль втрачає у ціні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро продовжує дорожчати – купували його у четвер по 35,20 гривні (+ 16 копійок у порівнянні з середою), а продавали – по 35,83 гривні (+20 копійок).

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Долар натомість навпаки, другий день поспіль дешевшає – купували його по 28,52 гривні (на 11 копійок дешевше, аніж у середу), а продавали – по 28,79 гривні (-10 копійок).

За курсом валют від НБУ 25 січня долар коштував 28,86 гривні – так само, як і в середу. А євро підскочив одразу на 30 копійок – до 35,65 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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Теги: Новини України Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта
Джерело: 24 Канал
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