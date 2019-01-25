Готівковий курс валют 25 січня: євро подешевшав

Курс гривні щодо євро та долара 25 січня на готівковому ринку зріс на кілька копійок щодо євро. Курс долара незмінний.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 31,32 грн (-4 копійки), а продавали по 31,78 грн (-4 копійки).

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Долар купували по 27,66 грн (так само, як і в четвер), а продавали по 27,92 грн (+1 копійка).

За курсом валют від НБУ 25 січня долар додав у ціні 8 копійок і коштував 27,78 грн. Євро подорожчав всього на 2 копійки – до позначки 31,51 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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