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      Готівковий курс валют 25 січня: євро подешевшав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 25.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 25 січня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 25 січня на готівковому ринку зріс на кілька копійок щодо євро. Курс долара незмінний.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро купували по 31,32 грн (-4 копійки), а продавали по 31,78 грн (-4 копійки).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,66 грн (так само, як і в четвер), а продавали по 27,92 грн (+1 копійка).

      За курсом валют від НБУ 25 січня долар додав у ціні 8 копійок і коштував 27,78 грн. Євро подорожчав всього на 2 копійки – до позначки 31,51 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як змінився український аграрний експорт у 2018 році: цікаві дані

      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 Канал
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