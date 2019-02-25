Готівковий курс валют 25 лютого: долар та євро впали ще на кілька копійок

Курс гривні щодо євро та долара 25 лютого на готівковому ринку поступово продовжує зміцнюватися.

Євро у понеділок купували по 30,42 грн (на 4 копійки дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 30,81 грн (-4 копійки) , свідчать дані сайту finance.ua.

Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

Долар купували по 26,86 грн (-3 копійки), а продавали по 27,09 грн (-5 копійок).

За курсом валют від НБУ 25 лютого долар додав у ціні 2 копійки і коштував рівно 27,02 грн. Євро натомість втратив у ціні 5 копійок і коштував 30,60 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Чи реально знизити ціну на газ в Україні: чітка відповідь економіста