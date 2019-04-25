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      Готівковий курс валют 25 квітня: євро і долар летять вниз

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      Готівковий курс валют на сьогодні 25.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 25 квітня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 25 квітня на готівковому ринку стрімко росте протягом всього останнього тижня. Євро наблизився до психологічної позначки у 30 гривень.

      Євро у четвер купували по 29,58 грн (що аж на 16 копійок дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали європейську валюту по 30,04 грн (-16 копійок).

      Читайте також: Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України

      Долар купували по 26,55 грн (-3 копійки), а продавали по 26,81 грн (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 25 квітня долар подешевшав на 10 копійок і коштував 26,59 грн. Євро втратив у ціні 20 копійок і знову опустився нижче позначки у 30 гривень – до 29,81 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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