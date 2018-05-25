Готівковий курс валют 25 травня: євро без змін, долар росте

Курс гривні щодо євро 25 травня на готівковому ринку залишився незмінним, а от долар додав у ціні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували і продавали за такою ж ціною, як і напередодні – по 30,86 грн і 30,35 грн відповідно.

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Долар натомість подорожчав. 25 травня американську валюту купували по 25,90 грн (+2 копійки), а продавали по 26,14 грн (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 25 травня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 26,10 грн. Євро теж подорожчав – на 8 копійок – і коштував 30,61 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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