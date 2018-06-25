Готівковий курс валют 25 червня: долар продовжує падати

Курс гривні щодо долара 25 червня на готівковому ринку продовжив зміцнюватись після невеликого падіння минулого тижня. Натомість курс євро залишився відносно стабільним.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 25 червня купували по 30,25 гривні (на 2 копійки дорожче, аніж в п'ятницю), а продавали по 30,77 гривні (на копійку дешевше).

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Долар продовжив дешевшати – купували його в понеділок по 26,01 гривні (-4 копійки), а продавали – по 26,24 гривні (-6 копійок).

За курсом валют від НБУ 25 червня долар подешевшав всього на 1 копійку – до 26,23 грн. Євро ж коштує так само, як і в суботу – 30,56 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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