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Готівковий курс валют 26 січня: гривня нарешті перестала дешевшати

20:11, сьогодні 122 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 26 січня в Україні
Готівковий курс валют 26 січня в Україні / yaostrov.ru

Курс гривні щодо євро та долара 26 січня на готівковому ринку зріс – щодо європейської валюти гривня подорожчала на 10 копійок, а щодо "зеленого" – на 20.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро втратив в п'ятницю у ціні 10 копійок – купували його по 35,10 гривні, а продавали – по 35,74 гривні.

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Долар наприкінці тижня купували по 28,32 гривні (- 20 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали – по 28,62 гривні (-17 копійок).

За курсом валют від НБУ 26 січня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 28,74 гривні. А євро подорожчав на одну копійку – до 35,66 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня євро Курси валют Валюта Долар
Джерело: 24 Канал
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