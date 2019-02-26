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      Готівковий курс валют 26 лютого: гривня далі зміцнюється

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      Готівковий курс валют на сьогодні 26.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 26 лютого в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 26 лютого на готівковому ринку поступово продовжує рости.

      Євро у вівторок купували по 30,40 грн, а продавали по 30,79 грн, що на 2 копійки дешевше, ніж у понеділок, свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар купували по 26,86 грн (так само, як і напередодні), а продавали по 27,07 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 26 лютого долар подешевшав на 3 копійки і коштував 26,99 грн. Євро натомість додав у ціні 4 копійки і коштував 30,64 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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