Готівковий курс валют 26 березня: євро та долар несуттєво зросли

Курс гривні щодо євро та долара 26 березня на готівковому ринку опустився на декілька копійок.

Євро купували по 30,35 грн (на 4 копійки дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 30,79 грн (так само, як і напередодні), свідчать дані сайту finance.ua.

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Долар купували по 26,87 грн (+3 копійки), а продавали по 27,13 грн (+3 копійки).

За курсом валют від НБУ 26 березня долар подешевшав на 7 копійок і коштував 26,89 грн. Євро втратив у ціні 2 копійки, і опустився до позначки 30,45 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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