Готівковий курс валют 26 квітня: долар та євро продовжують різко дешевшати

Курс гривні щодо євро та долара 26 квітня на готівковому ринку, як і протягом всього тижня, продовжив рости. Так, євро втратив у ціні одразу майже 20 копійок.

Євро купували 26 квітня по 29,38 гривні – це відразу на 19 копійок менше, аніж у четвер, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали євро по 29,88 гривні – на 16 копійок дешевше, аніж попереднього дня.

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Долар в п'ятницю купували одразу на 15 копійок дешевше, аніж день тому – по 26,40 гривні. Продавали "зелений" по 26,71 гривні – це на 10 копійок менше, аніж в четвер.

За курсом валют від НБУ 26 квітня долар подорожчав на 3 копійки і коштував 26,62 грн. Євро втратив у ціні 20 копійок і опустився до позначки 29,61 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижчи чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американсьа валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.