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      Готівковий курс валют 26 червня: гривня продовжує додавати у ціні

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      Готівковий курс валют – курс долара та євро на сьогодні 26 червня 2019
      Готівковий курс валют 26 червня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 26 червня продовжував зростати. Зокрема, курс купівлі долара впритул наблизився до психологічної межі у 26 гривень.

      Долар 26 червня подешевшав на 2 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 26,02 гривні, а продавали – по 26,27 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро подешевшав суттєвіше, на 7 копійок – купували його по 29,42 гривні, а продавали – по 29,85 гривні.

      За курсом валют від НБУ 26 червня долар коштував, як і попереднього дня – 26,19 грн. Євро натомість мінімально подешевшав (на 1 копійку) і коштував 29,83 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Купюри номіналом у тисячу гривень: як це вплине на інфляцію та загальний стан економіки

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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