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      Готівковий курс валют 26 липня: гривня ще більше укріпилась

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      Готівковий курс валют на сьогодні 26.07.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 26 липня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 26 липня на готівковому ринку ще більше укріпився – обидві світові валюти втратили у ціні ще по декілька копійок.

      Долар 26 липня подешевшав ще на 5 копійок у порівнянні з попереднім днем, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,33 гривні, а продавали – по 25,62 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро в п'ятницю купували по 28,19 гривні (-4 копійки), а продавали – по 28,62 гривні (-6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 26 липня долар подешевшав на 3 копійки і коштував 25,48 грн. Євро подешевшав на 9 копійок і коштував 28,33 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Коли готуватись до підвищення цін на квартири у новобудовах: прогноз експерта

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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