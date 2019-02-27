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      Готівковий курс валют 27 лютого: євро починає дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 27.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 27 лютого в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро 27 лютого на готівковому ринку опустився на 6 копійок, а от щодо долара фактично не змінився.

      Євро у середу додав у ціні 6 копійок – купували його по 30,46 гривні, а продавали – по 30,85 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар в передостанній день зими купували по 26,87 гривні (+1 копійка), а продавали – як і день тому, по 27,07 гривні.

      За курсом валют від НБУ 26 лютого долар подешевшав на 3 копійки і коштував 26,99 грн. Євро натомість додав у ціні 4 копійки і коштував 30,64 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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