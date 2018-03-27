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Готівковий курс валют 27 березня: євро лізе вгору

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Готівковий курс валют 27 березня в Україні
Готівковий курс валют 27 березня в Україні / podrobnosti.ua

Курс гривні щодо долара 27 березня на готівковому ринку залишається більш-менш стабільним, а от євро росте.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 27 березня купували по 32,29 грн (+12 копійок порівняно з понеділком), а продавали по 32,83 грн (також на 12 копійок дорожче, ніж у понеділок).

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Долар у вівторок купували по 26,10 грн, а продавали по 26,38 грн (так само, як і напередодні).

За курсом валют від НБУ 27 березня долар додав у ціні 4 копійки і коштував 26,30 грн. А вартість євро за добу зросла аж на 22 копійки – до 32,64 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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