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      Готівковий курс валют 27 травня: гривня зміцнилася

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      Готівковий курс валют на сьогодні 27.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 27 травня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 27 травня на готівковому ринку пішов вгору. Щоправда, зміцнення несуттєве.

      Долар купували по 26,18 грн (на 5 копійок дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 26,45 грн (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,22 грн (-2 копійки), а продавали по 29,65 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 27 травня долар подорожчав на 14 копійок і коштував 26,47 грн. Євро ще суттєвіше подорожчав, на 28 копійок – до позначки 29,61 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з головою НБУ: про що говорили

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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