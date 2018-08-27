Готівковий курс валют 27 серпня: гривня продовжує падіння

Курс гривні щодо євро та долара 27 серпня на готівковому ринку впав ще більше після довгих вихідних. Так, долар уже досягнув позначки 28 грн.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 31,90 грн (на 11 копійок дорожче, ніж минулого четверга), а продавали по 32,52 грн (+12 копійок).

Читайте також: Підтримка державних банків спустошила кишені українців на 10 мільярдів доларів

Долар купували по 27,71 грн (+4 копійки), а продавали вже по 28 грн (на 2 копійки дорожче, ніж попереднього банківського дня).

За курсом валют від НБУ 27 серпня долар подешевшав на 3 копійки – до 27,85 грн. Євро натомість втратило у ціні аж 14 копійок, і коштував 32,25 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Як зріс товарообмін між Україною та США впродовж року: Порошенко назвав цифру