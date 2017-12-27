Готівковий курс валют 27 грудня: гривня відіграла ще пару копійок

Курс гривні щодо євро та долара 27 грудня на готівковому ринку зміцнився, щоправда, несуттєво.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро втратило 1 копійку в ціні – купували його по 32,70 гривні, а продавали по 33,25 гривні.

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Долар подешевшав – купували в середу його по 26,67 гривні (-3 копійки), а продавали – по 27,97 гривні (-4 копійки).

За курсом валют від НБУ 27 грудня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 27,94 грн. Євро також втратив 1 копійку і коштував 33,12 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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