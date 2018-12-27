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      Готівковий курс валют 27 грудня: долар росте

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      Готівковий курс валют на сьогодні 27-12-2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 27 грудня в Україні / fdlx.com

      Курс гривні щодо євро 27 грудня на готівковому ринку несуттєво зміцнився, а щодо долара дещо впав.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,01 грн (-1 копійка порівняно з середою), а продавали по 31,51 грн (-3 копійки).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,35 грн (на 5 копійок дорожче), а продавали по 27,67 грн (+5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 27 грудня долар втратив ще 17 копійок і коштував 27,26 грн. Євро подешевшав на 21 копійку – до позначки 31,10 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар
      Джерело: 24 Канал
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