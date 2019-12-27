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      Готівковий курс валют 27 грудня: гривня обвалилася перед Новим роком

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      Готівковий курс валют 27 грудня в Україні / stocksnap.io

      Курс гривні щодо євро та долара 27 грудня на готівковому ринку потужно обвалився. В останню п'ятницю перед Новим роком гривня втратила до 70 копійок.

      Долар у четвер купували за 23,49 гривні, що аж на 39 копійок дорожче, аніж у четвер. Продавали американську валюту по 24,10 гривні (+55 копійок), свідчать дані сайту finance.ua. Таким чином долар повернувся до рівня кінця листопада.

      До теми: Уряд скасував "зарплатне рабство": що зміниться

      Євро також обвалився. Його купували за 25,97 гривні (на 51 копійку дорожче порівняно з четвергом), а продавали по 26,75 гривні (+72 копійки).

      За курсом валют від НБУ 27 грудня долар подорожчав на 3 копійки – до 23,29 гривні. Євро додав у ціні 4 копійки і коштував 25,81 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав на готівковому ринку, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Який курс долара буде в січні 2020 року: відповідь експерта

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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