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Готівковий курс валют 28 березня: гривня знову почала втрачати позиції

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Готівковий курс валют 28 березня в Україні
Готівковий курс валют 28 березня в Україні / mind.ua

Курс гривні щодо долара та євро 28 березня на готівковому ринку знизився на кілька копійок. При цьому євро подорожчав дещо відчутніше, аніж долар.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 28 березня на 4 копійки дорожче, ніж у вівторок – по 32,33 гривні, а продавали на 6 копійок дорожче – по 32,89 гривні.

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Долар купували в середу на 8 копійок дорожче, аніж день тому – по 26,18 гривні. Продавали "зелений" по 26,47 гривні – на 9 копійок дорожче, аніж у вівторок.

За курсом валют від НБУ 28 березня долар в ціні не змінився і коштував 26,30 грн. А євро за добу встиг втратити 9 копійок – до 32,55 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня євро Долар Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
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