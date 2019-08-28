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      Готівковий курс валют 28 серпня: гривня подешевшала на кілька копійок

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 28 серпня 2019
      Готівковий курс валют 28 серпня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо долара та євро 28 серпня на готівковому ринку несуттєво знизився. Українська валюта втратила у ціні в середньому дві копійки.

      Долар купували в середу по 25,03 гривні (+4 копійки), а продавали по 25,27 гривні (+2 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували по 27,63 гривні (+2 копійки), а продавали – по 28,07 гривні (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 28 серпня долар подорожчав на 10 копійок і коштував 25,16 грн. Євро також подорожчав – на 21 копійку – і коштував 27,94 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Гривня Долар-Гривня
      Джерело: 24 канал
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