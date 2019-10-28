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      Готівковий курс валют 28 жовтня: гривня зміцніла

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      Готівковий курс валют на сьогодні 28.10.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 28 жовтня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 28 жовтня на готівковому ринку зріс. Долар подешевшав дуже несуттєво, а євро впав більше.

      Долар купували за 24,86 грн (-3 копійки в порівнянні з п'ятницею), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 25,14 грн (-4 копійки).

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      Євро у понеділок купували за 27,44 гривні (-9 копійок), а продавали по 27,88 гривні (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 28 жовтня долар подорожчав на 6 копійок і коштував 25,17 грн. Євро подорожчав на 2 копійки і коштував 27,96 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Вартість землі може зрости до 5 тисяч доларів, – Фурса про іноземців на українському ринку

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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