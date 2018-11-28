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      Готівковий курс валют 28 листопада: євро і долар "заспокоїлись"

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      Готівковий курс валют 28 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 28 листопада в Україні / think.ing.com

      Курс гривні щодо євро та долара 28 листопада на готівковому ринку помаленьку стабілізується. В купівлі валюта ще продовжує рости, а от у продажі вже дешевшає.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро купували по 31,74 грн (на 3 копійки дорожче, ніж у вівторок), а продавали по 32,48, що на 5 копійок дешевше, ніж попереднього дня.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар у середу купували по 28,15 грн (+13 копійок), а продавали по 28,63 грн (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 28 листопада долар подорожчав на 21 копійку і коштував 28,10 грн. Євро ж додав у ціні 13 копійок і зріс до позначки 31,83 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Новини політики євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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