Готівковий курс валют 28 грудня: євро суттєво додав у ціні

Курс гривні щодо євро та долара 28 грудня на готівковому ринку знову знизився: долар додав у ціні 6-8 копійок, а євро – 14-18 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в п'ятницю купували по 32,84 гривні (на 14 копійок дорожче, аніж день тому), а продавали – по 33,43 гривні (+ 18 копійок).

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Долар купували по 27,73 гривні (на 6 копійок дорожче, аніж у середу), а продавали по 28,05 гривні (+8 копійок).

За курсом валют від НБУ 28 грудня вартість долара не змінилася, він коштував 27,94 грн. Євро ж подорожчав одразу на 12 копійок і коштував 33,24 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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