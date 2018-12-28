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      Готівковий курс валют 28 грудня: гривня закінчує рік падінням

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      Готівковий курс валют на сьогодні 28.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 28 грудня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 28 грудня на готівковому ринку відчутно знизився – причому європейська валюта додала в ціні більше, аніж американська.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро напередодні нового року відчутно додав у ціні – купували його по 31,33 гривні (+32 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 31,94 гривні (+43 копійки).

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      Долар теж суттєво подорожчав – купували його по 27,56 гривні (+21 копійка в порівнянні з четвергом), а продавали – по 27,93 гривні (+26 копійок).

      За курсом валют від НБУ 28 грудня долар додав 19 копійок і коштував 27,45 грн. Євро подорожчав на 13 копійок – до позначки 31,23 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 Канал
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