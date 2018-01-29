Готівковий курс валют 29 січня: гривня приємно дивує

Курс гривні щодо євро та долара 29 січня на готівковому ринку починає підніматися. Гривня суттєво додала в ціні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 29 січня купували по 34,61 грн, що на 49 копійок дешевше, ніж у п'ятницю, а продавали по 35,35 грн (на 39 копійок дешевше).

Читайте також: В НБУ розповіли, коли стабілізується гривня

Долар у понеділок на готівковому ринку купували 27,93 грн (на 39 копійок дешевше порівняно з п'ятницею), а продавали по 28,38 грн (мінус 24 копійки).

За курсом валют від НБУ 29 січня долар подешевшав на 20 копійок і коштував 28,54 гривні. Євро теж відчутно подешевшав – одразу на 16 копійок, до 35,50 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

Читайте також: Гривня і далі падатиме: аналітик розповів, скільки долар буде коштувати восени