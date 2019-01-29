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      Готівковий курс валют 29 січня: долар почав дорожчати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 29.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 29 січня в Україні / pixabay.com

      Курс гривні щодо євро 29 січня на готівковому ринку зміцнився ще на 2 копійки. А от щодо долара навпаки впав.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок купували по 31,40 грн (на 2 копійки дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 31,84 грн (також +2 копійки).

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      Долар купували по 27,59 грн (на 3 копійки дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 27,82 грн (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 29 січня долар несуттєво подешевшав – на 2 копійки – і коштував 27,79 грн. Євро натомість подорожчав на 17 копійок – до позначки 31,73 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня Євро
      Джерело: 24 Канал
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