Готівковий курс валют 29 березня: долар дорожчає, а євро – навпаки

Курс гривні до долара 29 березня на готівковому ринку виріс на 4-6 копійок, натомість євро почав втрачати в ціні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в четвер купували на 6 копійок дешевше, аніж 28 березня – по 32,27 гривні; продавали європейську валюту по 32,85 гривні (- 4 копійки в порівнянні з середою).

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Долар у свою чергу подорожчав – купували його на 4 копійки дорожче, аніж в середу – по 26,22 гривні, а продавали – по 26,53 гривні (+6 копійок).

За курсом валют від НБУ 29 березня долар подорожчав на 10 копійок, і коштував 26,40 грн. А євро за добу додав у ціні ще 18 копійок – до 32,73 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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