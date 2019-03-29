Готівковий курс валют 29 березня: долар ще більше подорожчав напередодні виборів

Курс гривні щодо євро на готівковому ринку 29 березня не змінився, а от щодо долара США вітчизняна валюта подешевшала ще на декілька копійок.

Євро в останній робочий день березня купували, як і в четвер, по 30,42 гривні, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж євро на 1 копійку дорожче, аніж день тому – по 30,87 гривні.

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Долар натомість подорожчав – купували його по 27,13 гривні (+5 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 27,37 гривні.

За курсом валют від НБУ 29 березня долар подорожчав на 17 копійок і коштував 27,25 грн. Євро додав у ціні лише 8 копійок – і коштував 30,57 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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