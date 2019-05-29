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      Готівковий курс валют 29 травня: долар суттєво подорожчав

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      Готівковий курс валют на сьогодні 29.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 29 травня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 29 травня на готівковому ринку відчутно просів. Обидві світові валюти повернулись до показників початку травня.

      Долар купували в середу одразу на 15 копійок дорожче, аніж день тому – по 26,40 гривні, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж американську валюту на 19 копійок дорожче, ніж 29 травня – по 26,71 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро також подорожчав, однак дещо менше. Купували його 29 травня по 29,36 гривні (+9 копійок в порівнянні з середою), а продавали – по 29,83 гривні (+14 копійок).

      За курсом валют від НБУ 29 травня долар подорожчав на 8 копійок і коштував 26,41 грн. Євро так само додав у ціні 7 копійок і зріс до позначки 29,55 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Коломойський і дефолт: чому пропозиція олігарха не вигідна для України

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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