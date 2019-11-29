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      Готівковий курс валют 29 листопада: долар і євро знову подешевшали

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      Готівковий курс валют 29 листопада в Україні / isorepublic.com

      Курс гривні щодо євро та долара 29 листопада на готівковому ринку знову зміцнився. Долар і євро втратили по кілька копійок.

      Долар у п'ятницю знову подешевшав. Його купували за 23,86 гривні (-5 копійок порівняно з четвергом), а продавали по 24,09 гривні (-4 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Як зміниться курс долара до Нового року?

      Євро теж подешевшав: його купували за 26,20 гривні (-5 копійок), а продавали по 26,56 гривні (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 29 листопада долар подорожчав на 6 копійок і коштував 24,04 гривні. Євро ж порожчав на 5 копійок і коштував 26,45 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаво: Як змінилися зарплати в Україні за останній рік

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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