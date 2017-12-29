Готівковий курс валют 29 грудня: гривня катастрофічно обвалилася

Курс гривні щодо євро та долара 29 грудня на готівковому ринку продовжує падати. Європейська валюта наближається до 34 грн.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували по 32,93 грн (на 9 копійок дорожче, ніж у четвер), а продавали аж по 33,68 грн (+25 копійок).

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Долар 29 грудня купували по 27,77 грн (+4 копійки порівняно з четвергом), а продавали по 28,20 грн (+15 копійок).

За курсом валют від НБУ 29 грудня долар подорожчав на 10 копійок, до 28,06 гривні. Євро ж додав у ціні одразу 25 копійок і коштував 33,49 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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