Готівковий курс валют 30 січня: гривня продовжує міцнішати

Курс гривні щодо євро та долара 30 січня на готівковому ринку продовжив відчутно посилюватись – долар втратив близько 20 копійок, а євро – близько 30.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 34,35 гривні (на 26 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали – по 35,03 гривні (-33 копійки).

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Долар купували одразу на 16 копійок дешевше, аніж у понеділок – по 27,77 гривні, а продавали – по 28,15 (на 23 копійки дешевше, ніж день тому).

За курсом валют від НБУ 30 січня долар подешевшав на 30 копійок і коштував 28,24 гривні. Євро теж відчутно подешевшав – одразу на 54 копійки, до 34,96 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до початку цього тижня долар упевнено ріс. Однак з 22 січня "зелений" подешевшав на третину гривні за 5 робочих днів.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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