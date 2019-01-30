Готівковий курс валют 30 січня: долар опустився рекордно низько з початку року

Курс гривні щодо євро 30 січня на готівковому ринку продовжував зміцнюватись – зокрема, американська валюта опустилась до мінімуму з початку 2019 року.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро втратив у середу в ціні кілька копійок – купували його по 31,38 гривні (-2 копійки), а продавали – по 31,80 гривні (-4 копійки).

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Долар також подешевшав 30 січня – на 4 копійки. Купували "зелений" по 27,55 гривні, а продавали – по 27,79 гривні.

За курсом валют від НБУ 30 січня долар несуттєво подешевшав – на 2 копійки – і коштував 27,77 грн. Євро втратив лише 1 копійку – подешевшавши до 31,72 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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