Готівковий курс валют 30 березня: гривня відчутно подорожчала в наприкінці тижня

Курс гривні до долара та євро 30 березня на готівковому ринку зріс більш ніж на 10 копійок. Таким чином національна валюта відіграла усе втрачене за попередні два дні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували в п'ятницю на 16 копійок дешевше, аніж в четвер – по 32,11 гривні; купували ж на 13 копійок дешевше, ніж 29 березня – по 32,72 гривні.

Читайте також: "Нафтогаз" може почати стягнення боргу з "Газпрому" вже у квітні

Долар також подешевшав – купували його по 26,10 гривні (-12 копійок проти четверга), а продавали – по 26,44 гривні (-9 копійок).

За курсом валют від НБУ 30 березня долар подорожчав на 14 копійок, і коштував 26,54 грн. А євро за добу втратив у ціні 3 копійки – до 32,70 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Топ-5 областей України, де їдять найдорожчий борщ