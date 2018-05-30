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Готівковий курс валют 30 травня: гривня ще більше укріпилась

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Готівковий курс валют 30 травня в Україні
Готівковий курс валют 30 травня в Україні / lastampa.it

Курс гривні щодо євро і долара 30 травня на готівковому ринку дещо виріс: "зелений" втратив у ціні копійку, а от євро подешевшав суттєвіше.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували у середу на 7 копійок дешевше, аніж у вівторок – по 29,96 гривні; продавали євро по 30,52 гривні – це на 10 копійок менше, аніж день тому.

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Долар подешевшав на копійку – купували його в середу по 25,86 гривні, а продавали – по 26,11 гривні.

За курсом валют від НБУ 30 травня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 26,09 грн. Євро втратив у ціні аж 26 копійок і коштував 30,16 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют євро
Джерело: 24 Канал
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