Готівковий курс валют 30 травня: гривня суттєво обвалилася

Курс гривні щодо євро та долара 30 травня на готівковому ринку стрімко впав. Національна валюта втратила понад 20 копійок.

Долар купували по 26,63 грн, що аж на 23 копійки дорожче, ніж у середу, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 26,95 грн (+24 копійки).

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Євро купували по 29,57 грн (+21 копійка), а продавали по 30,03 грн (+20 копійок).

За курсом валют від НБУ 30 травня долар подорожчав на 27 копійок і коштував 26,68 грн. Євро так само додав у ціні, 21 копійоку, і зріс до позначки 29,76 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.