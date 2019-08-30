Готівковий курс валют 30 серпня: гривня додала в ціні напередодні вихідних

Курс гривні щодо долара та євро 30 серпня на готівковому ринку після кількох днів зниження знову почав рости.

Долар в п'ятницю подешевшав на 3 копійки, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,03 гривні, а продавали – по 25,27 гривні.

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Євро подешевшав суттєвіше, на 8 копійок. Купували його по 27,58 гривні, а продавали – по 27,99 гривні.

За курсом валют від НБУ 30 серпня долар подорожчав на 1 копійку і коштував 25,23 грн. Євро навпаки подешевшав на 1 копійку і коштував 27,94 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу